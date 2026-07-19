Kategorichef till EKO Fjälkinge
Retail Recruitment Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristianstad
2026-07-19
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Trivs du i ett högt tempo där det är högt i tak? Är du en driven person som ständigt vill utvecklas och bli bättre? Motiveras du av att göra goda affärer? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en kategorichef till EKO Stormarknad. Vi letar efter dig med erfarenhet från detaljhandeln, som är en skicklig förhandlare och en van sortimentsbyggare – och som drivs av att skapa lönsamma affärer. Hos oss får du en viktig roll i att utveckla vårt erbjudande och sortiment.
Vi söker dig som är orädd, initiativrik och har förmågan att snabbt anpassa dig till trender och förändringar i marknaden. Publiceringsdatum2026-07-19Om företaget
EKO Stormarknad erbjuder kända märken till låga priser. Detta genomsyrar hela inköpsavdelningens arbete – att ständigt skapa det bästa och mest prisvärda sortimentet för våra kunder.
Vi är en växande organisation med flera nyetableringar i sikte. Vi hanterar stora volymer i ett högt tempo och med hög omsättning.
Om rollen
Rollen som kategorichef innebär många kontaktytor, både internt och externt. Vi ser därför att du är en god kommunikatör, en teamspelare och arbetar strukturerat. Arbetsuppgifter
Du ansvarar för sortiment och prissättning med fokus på kemtekniska produkter inom hygien och rengöring, kosmetik och hårvård samt städartiklar.
I rollen ingår bland annat att:
Identifiera nya leverantörer och affärsmöjligheter samt utveckla samarbeten med befintliga
partners
Bygga och utveckla sortiment för att skapa det bästa kunderbjudandet
Förhandla med leverantörer kring sortiment, villkor och inköpspriser
Genomföra marknadsanalyser och arbeta med prissättning
Hålla dig uppdaterad kring marknad, trender och produktutveckling
Planera marknadsföringsinsatser, både digitalt och i TV
Arbeta med kampanjplanering
Delta vid nyetableringar (ca 2 butiker/år), inklusive planering, mallorder och stöd till personal
Stötta och informera befintliga butiker i frågor som rör sortiment, leverantörsbyten, prissättning
och försäljningProfil
Som person är du ansvarstagande, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du är målinriktad och levererar med hög kvalitet inom givna tidsramar.
Du:
Har ett starkt affärsdriv och ett genuint intresse för produkterna
Håller dig uppdaterad om branschens utveckling
Har god struktur och trivs i en föränderlig miljö
Motiveras av att arbeta i en kultur där man ständigt vill bli bättre
Vi ser gärna att du har erfarenhet av inköp inom detaljhandeln. Tidigare erfarenhet av kategoriarbete inom dagligvaror eller snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) är meriterande, men inget krav.
Goda kunskaper i Excel är ett krav.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team på 12 personer som varje dag arbetar för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt sortiment som gör varje besök hos EKO Stormarknad till en upplevelse.
Tjänsten
Tillsvidareanställning, 100 %
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: EKO Stormarknads supportkontor i Fjälkinge, utanför Kristianstad
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
I samband med denna rekrytering samarbetar EKO med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
Välkommen till oss på EKO Stormarknad! Vi vill erbjuda dig shoppingglädje av "kända varumärken till låga priser" för dig, ditt hem och din familj. Vi är en del av stormarknadens historia från 1960-talet och entreprenörssjälen har drivit oss dit vi är idag. I över 60 år har vi varit en destination för smarta shoppare som vill handla ekonomiskt. Vi har flera planerade nyetableringar där vi bryter ny mark med vår mångåriga erfarenhet av att erbjuda ett fantastiskt koncept.
På EKO Stormarknad erbjuder vi nyheter, kända produkter och massor av inspiration. Vi är värda att besöka i årets olika säsonger – då bjuder vi dig på en upplevelse i våra butiker med tillhörande event för såväl barn som vuxna kunder.
Vi erbjuder dig ett stort utbud inriktat på blommor, leksaker, konfektyr, hud & kroppsvård samt årets alla säsonger med därtill hörande sortiment för hemmet och din fritid, såväl för ute- och innemiljöer. Vårt huvudkontor är placerat i Fjälkinge där allt startade och vi har idag 16 butiker runt om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr.
EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har över 750 anställda och har en omsättning på drygt 2 miljarder SEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
291 69 FJÄLKINGE Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
10006144