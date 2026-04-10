Kategoriansvarig inköpare
ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
ValueOne söker en Kategoriansvarig inköpare för direkt material till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin med placeringsort i Norrköping eller i Stockholm. Uppdraget startar så snart som möjligt och förväntas pågå under 6 månader.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Kategoriansvarig inköpare leder du ett eller flera kategoriteam för direkt material till produktionen. Du ansvarar för att skapa och förankra kategoristrategier samt förhandla och upprätta leverantörsavtal. I rollen agerar du som förebild för ditt team genom att dela med dig av din kunskap och stöttar teamet för att utvecklas. Tillsammans arbetar ni för att förbättra arbetssätt och metoder samt hjälper varandra att utvecklas professionellt.
Leda och samordna ett eller flera kategoriteam för direkt material till produktionen, till exempel kemikalier, pigment eller blekmedel.
Förbereda och genomföra leverantörsförhandlingar samt skapa leverantörsavtal.
Skapa och förankra kategoristrategier samt arbeta aktivt för att förbättra strategierna.
Säkerställa att nya avtal förankras i verksamheten, agera som stöd till dina kollegor och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Arbeta med relationsbyggande aktiviteter gentemot leverantörerna.
Observera att det finns två möjliga placeringsorter, Norrköping alternativt Stockholm.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i rollen har du minst 5 års erfarenhet av kommersiellt inköp. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift samt har erfarenhet av att arbeta med förändringsledning. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning, tidigare arbetat med projektledning samt har erfarenhet av samarbete med produktion och/eller utvecklingsavdelningar.
Vi tror att du är en driven och målinriktad person som motiveras av att stödja och ditt team, både på grupp- och individnivå. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta med kollegor och leverantörer. Vidare tror vi att du har ett starkt kommersiellt intresse och gillar att skapa värdeskapande och långsiktiga affärer.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
(org.nr 556787-5264)
Cylindervägen 12 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
ValueOne Kontakt
Researcher - Uppsala
Emmy Aho emmy.aho@valueone.se +46765134022
9848744