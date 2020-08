Kategoriansvarig - JM AB - Chefsjobb i Solna

JM AB / Chefsjobb / Solna2020-08-24Nu söker vi dig som vill vara med att förädla och säkra vår fortsatta framgång på marknaden med ett resultatinriktat inköp. Som Kategoriansvarig hos oss har du ansvar för våra indirekta inköp på JM. Inköpsavdelningen består av 23 medarbetare idag, varpå du blir ansvarig för 5 personer som tillsammans med dig arbetar med våra indirekta inköp. Du kommer vara ett viktigt bidrag till att JM:s inköp och förhandlingsposition kontinuerligt utvecklas. Med ett starkt ledarskap, goda inköpserfarenheter och stark kommunikation, kan du vara vad vi söker!Om tjänstenInköp på JM utgör en av våra sex stabsfunktioner. Avdelningens syfte är att skapa långsiktigt värde för JM genom affärsmässighet, hållbara inköp och hantering av leverantörsmarknaden. Detta görs genom att utveckla och underhålla kategoristrategier, att identifiera nya leverantörer samt förhandla fram och omförhandla enskilda avtal och ramavtal med de leverantörer som är bäst lämpade för JM. Det handlar även om att ständigt se över och vidareutveckla arbetssätt och processer. Totalt utgörs indirekta inköp av en inköpsvolym på drygt 1 miljard SEK.De fem medarbetare som du är ledare för har alla flerårig erfarenhet från att arbeta inom inköpsområdet och är tillsammans med dig placerade i Stockholm. Du har även ett koordinerande ansvar för våra nationella inköpsresurser i Norge och Finland. Du stöttar din grupp avseende kategoriarbete, upphandlingsförfarande och förvaltning. I övrigt agerar du stöd och bollplank och bidrar med din expertis kontinuerligt för att ihop med teamet hela tiden utvärdera att ni är starka och utvecklas i rätt riktning. Du har budgetansvar och säkerställer nyckeltal. Du ingår i ledningsgruppen för inköp och rapporterar till inköpschef.Din profilDu har närmare 10 års erfarenhet av strategiskt inköp och under en period i ditt yrkesliv har du arbetat specifikt med indirekta inköp. Du har flerårig erfarenhet av personalansvar. Universitetsutbildning/högskoleexamen är högst meriterande. Dina styrkor ligger i att skapa starka team och bygga goda relationer såväl internt som externt. Du är förtroendeingivande med integritet och har en stark kommunikativ ådra.Vidare är du beslutskraftig och kan driva inköpsprocesser utifrån organisationens behov. Du har en god förmåga att kunna utveckla nya samarbetsformer med existerande och/eller nya leverantörer. Erfarenhet från projektledning med förmåga att samarbeta på olika nivåer såväl internt som externt är en fördel. Du är en problemlösare och har ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt utmanar du befintliga strukturer och driver på utveckling av arbetssätt och processer inom indirekta inköp samt bidrar till inköpsfunktionen i sin helhet. Sammanfattningsvis är du målmedveten och driven samtidigt som du lyhört får med dig andra.Vi erbjuderPå JM ska du kunna prestera och få nya utmanande arbetsuppgifter när de gamla blivit för små. Vi vill skapa förutsättningar att du kan känna stolthet över din karriär och det gör vi genom att tänka långsiktigt i allt vi gör.De hus vi bygger i dag ska stå i minst hundra år. De ska bli hem åt människor som ännu inte är födda och därför är hållbarhet vårt ansvar och vår ambition. Vi har lyft in FNs globala mål för hållbar utveckling i vår verksamhet, det innebär olika åtaganden som till exempel att år 2030 ska JMs klimatpåverkande utsläpp vara nära noll och att 20% av våra hantverkare ska vara kvinnor.Genom att arbeta hos oss är du med och förändrar branschen.KontaktTjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Du kommer utgå från vårt huvudkontor i Solna.Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor eller funderingar kopplat till tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Evelina Heimer på evelina.heimer@jm.se . Sista ansökningsdag är 6 september.Denna rekrytering hanteras internt av oss på JM. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Vill du också vara med och rita om kartan? Kom och skriv historia med oss.Varaktighet, arbetstidHeltid2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-06JM AB5331573