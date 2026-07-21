Kassavan servitris/servitör
Samba Sushi AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Samba Sushi AB är en liten familjeägd sushibar i Götgatsbacken på Södermalm. Vi serverar endast kvalitetssushi av de bästa råvarorna. Vår sushi sägs vara en av de bästa i stan och tillverkas efter beställning för varje gäst. Vi söker nu en rask och glad servitris, som vill hjälpa oss med kassa,service och kök på heltid eller deltid. Du bör ha fyllt 18 år då vi innehar alkoholtillstånd och kunna tala och förstå svenska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i kassa och servering. Samba Sushi är ett litet ställe med väldigt högt tryck under kortare perioder. Därför måste du tillfälligt kunna klara av att jobba under stress. En fördel är om du tidigare haft stressiga servicejobb där trycket till och från kan vara hårt (typ Brödernas, Taco Bar m.fl.)
Vi lägger stor vikt på att man är glad och positiv, samt väldigt serviceminded. Dina arbetsuppgifter består bla. av att ta emot gäster, ta beställningar vid borden och via telefon, servera, duka av, ta betalt, ge ut takeaway, sköta disken mfl köksysslor. Det är VÄLDIGT viktigt att man är relativt självgående då det är många moment under arbetets gång. Multitasking är ett krav för detta jobb!
Denna tjänst kommer att tillsättas ganska omgående för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: tito.wahlstrom@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassavan servitris/servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samba Sushi AB
(org.nr 556725-6150)
Götgatan 28 (visa karta
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118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Samba Sushi AB Jobbnummer
10007927