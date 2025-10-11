Kassapersonal, Vid Behov
2025-10-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CDL Wheels AB i Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Om rollen:
I rollen som kassör på Däckskiftarna har du en viktig roll där du är ansiktet utåt mot våra kunder. Du kommer att arbeta på kontoret intill verkstaden, där du ansvarar för kassahantering. Under arbetsdagarna kommer du att arbeta i team med platschef / säljare som informerar vilka produkter och tjänster du ska ta betalt för.
Vi erbjuder:
• En social och omväxlande arbetsmiljö där du dagligen har kontakt med både kunder och kollegor
• Introduktion och upplärning i kassasystem och våra rutiner
• Ett nära samarbete med platschef och säljare där du alltid har stöd i ditt arbete
• Möjlighet att utvecklas inom kundservice och administrativa arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
• Är en serviceinriktad person med god förmåga att skapa bra kundmöten
• Du kan hantera ett växlande arbetstempo, samarbeta i grupp och tar till dig ny information på ett effektivt sätt
• Har förmågan att hålla ordning och ta ansvar i ditt arbete
• Visar intresse och bemöter våra kunder med ett leende
Tjänsten är perfekt för dig som studerar eller precis avslutat din utbildning. Har möjlighet att jobba heldagar från mitten av oktober - 1:a december (1-2 veckors jobb men många timmar under dessa dagar). Vi söker dig som vill bidra till en bra arbetsmiljö med positivitet, energi och engagemang. Vi tror på att ha kul på jobbet samtidigt som vi levererar resultat.
Låter detta som en roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Arbetsform: Timanställning
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Förväntad arbetstid: 40-70h per vecka
Anställningstid: Vid behov från oktober - december (högsäsong för däckbyten)
Schema:
Dag
Helgarbete förekommer
Måndag till fredag
Vid behov
