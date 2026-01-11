Kassapersonal till Restaurang Fiskekajen 2026
Upptäck det fantastiska säsongslivet och skapa minnen för livet! Vi är nu ute efter att stärka upp vårt team på Fiskekajen inför sommaren och är på jakt efter servicedriven kassapersonal som är sugna på en sommar i fantastiska Båstad med start till midsommar. Att jobba för oss är utmanande och samtidigt otroligt roligt, det är högt tempo och mycket gäster. Vi sätter alltid gästerna i fokus och försöker bidra till att de får med sig en underbar känsla av oss och Båstad. Det viktiga är att du gillar när det är full fart och älskar att ha många bollar i luften. Under vissa dagar hanterar vi tillsammans inom bolaget över 5000 gäster per dag och målet är som sagt att ge dem alla en positiv upplevelse. Fiskekajen är vårt hjärta i företaget, en bra dag hanterar vi över 1000 gäster och vi lagar all mat på beställning. Det är därför väldigt viktig att du är noggrann och stresstålig, samtidigt som du är väldigt serviceminded. Är du det får du hamnens kanske finaste utsikt och väldigt trevliga gäster. Har du tidigare erfarenhet av kassatjänst så är det en merit. Som säsongsanställd hos oss blir du en del av ett team med en unik sammanhållning, det är därför många i personalen återkommer säsong efter säsong. Vi är anslutna till Visita, erbjuder friskvård och vi har grymt god personalmat. Vi söker drivna, engagerade och positiva personer, gärna med boende i eller i närheten av Båstad och med erfarenhet av att jobba i kassa och bar. Är du en av stjärnorna vi söker inför sommaren 2026? Sök nu! www.bastadhamnrestauranger.nu
Båstad Hamnrestauranger AB består av Fiskekajen, Badkrukan Beachclub, Bahia och Bahia Lounge. Kolla även in våra instagram @badkrukanbeachclub @fiskekajen @bahia_bastad Ersättning
