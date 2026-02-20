Kassapersonal / Stekare / Kock
Vi söker nya stjärnor till Burger Syndicate!
Är du redo att kavla upp ärmarna och ge allt? På Burger Syndicate serverar vi smashburgare av absolut högsta kvalitet - något vi uppnår genom dedikation, passion och hårt arbete i köket varje dag.
Nu söker vi dig som:
Vill steka burgare med precision
Bemöta kunder i kassan med ett leende på läpparna
Montera burgare i toppklass
Har ett öga för detaljer och en hög arbetsmoral
Trivs i ett högt tempo och aldrig tummar på kvalitet
Det här erbjuder vi i gengäld:
Hög lön - för dig som visar driv, skicklighet och uthållighet
Flexibla arbetstider - både deltid och heltid är möjligt
Körkort är ett plus
Vi söker dig som tar ansvar, gillar att arbeta fysiskt och som vill vara en del av en arbetsplats där ambition lönar sig på riktigt.
Låter det som något för dig?
Ring oss på 073-520 53 70
Skicka ditt CV till info@burgersyndicate.se
Välkommen till Burger Syndicate - här bygger vi burgarperfektion, en smash i taget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: info@burgersyndicate.se Arbetsgivare Ml Restaurang AB
(org.nr 559475-9408), https://www.burgersyndicate.se
Stortorget 1 (visa karta
)
274 34 SKURUP Arbetsplats
Burger Syndicate Jobbnummer
9753875