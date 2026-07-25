Kassapersonal
Adrian R AB / Kassapersonalsjobb / Piteå Visa alla kassapersonalsjobb i Piteå
2026-07-25
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Pizzeria Viking i Piteå söker kassapersonal. Du som söker ska kunna tala svenska, vara flexibel och stresstålig. anställningen är på 12 månader med möjlighet till förlängning samt fast tjänst.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: adrian.r.ab2015@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adrian R AB
(org.nr 559059-1078)
Sundsgatan 2B (visa karta
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941 31 PITEÅ Arbetsplats
Restaurang Viking Jobbnummer
10011476