Kassapersonal
Snabb Jobb Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Helsingborg Visa alla kassapersonalsjobb i Helsingborg
2026-06-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är social, driftig, ambitiös och ansvarsfull. Du ska tåla stress, arbeta effektivt i team men framförallt vara glad och serviceminded - för vår kunds räkning.
Kvalifikationer :
Är självständig, ansvarsfull och strukturerad
Brinner för service
Är flexibel och stresstålig
Har erfarenhet av kassaarbete (meriterande, men inte ett krav)
Om du vill vara en del av vårt team, skicka in ditt CV.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Skriv ansökningskoden SHKP028 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHKP028". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9982783