Kassamedarbetare till Willab Garden Båstad
Willab Garden AB / Kassapersonalsjobb / Båstad Visa alla kassapersonalsjobb i Båstad
2026-02-15
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willab Garden AB i Båstad
, Munkedal
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kassamedarbetare till Willab Garden Båstad
Vill du arbeta i ett showroom där service, laganda och trivsel står i centrum?
Som kassamedarbetare hos oss i Båstad blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans ser till att varje kund möts av en välkomnande atmosfär och ett inspirerande showroom. Hos oss får du arbeta nära både kunder och produkter, i en vardag där det händer mycket och där man alltid hjälps åt. Vi är stolta över vårt flagship showroom och söker kollegor som vill bidra med energi, ansvar och glädje i jobbet.
Om Willab Garden
Willab Garden är ett familjeägt företag som har varit verksamt i 40 år och fortsätter att växa. Huvudkontor, centrallager och produktion finns i Östra Karup, strax utanför Båstad. Hos oss präglas arbetsmiljön av engagemang, trivsel och ett starkt entreprenörskap. Vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
• Ge personlig och professionell service till våra kunder, både i kassan och ute i showroomet.
• Ta ansvar för kassahantering, varuplock samt se till att hyllorna alltid är välfyllda och snyggt frontade.
• Skapa inspirerande exponeringar och se till att vårt showroom håller högsta standard.
• Sköta om våra växter i utställningen och ta hand om vår köksträdgård vid behov.
• Arbetstid: Heltid, med arbete vissa kvällar och helger enligt schema.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, noggrann och trivs i mötet med människor. Du gillar när det är ordning och reda omkring dig, tar ansvar och ser vad som behöver göras utan att vänta på instruktioner.
Du har ett öga för hur butiksmiljön påverkar helhetsintrycket av våra produkter och tycker om när showroomet känns inspirerande, välskött och trivsam. Du har även ett intresse för odling och växter, och tycker om att arbeta i en miljö där grönt och levande material är en naturlig del av vardagen.
Erfarenhet av butik, kassa eller service är meriterande, men det som betyder mest är din inställning och förmåga att ge god service och en positiv upplevelse för kunden.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
• Vikariat på heltid under perioden april 2026 - augusti 2027, pga föräldraledighet. Eventuell förlängning sker vid fortsatt behov.
• Kollektivavtal via Handels.
• En arbetsplats där engagemang, trivsel och gemenskap är en självklar del av vardagen.
Tillträde: April 2026.Så ansöker du
Skicka din ansökan till britt.hansson@willabgarden.se
senast 2 mars 2026.
Har du frågor? Ring oss på 0431- 47 00 11.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka. Ange gärna i din ansökan när du har möjlighet att tillträda tjänsten om du blir aktuell för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: britt.hansson@willabgarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willab Garden AB
(org.nr 556517-0981), http://www.willabgarden.se
Tomtaholmsvägen 11 (visa karta
)
269 41 ÖSTRA KARUP Arbetsplats
Willab Garden Jobbnummer
9743143