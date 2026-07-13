Kassamedarbetare 20h/vecka
Hornbach Byggmarknad AB / Kassapersonalsjobb / Botkyrka Visa alla kassapersonalsjobb i Botkyrka
2026-07-13
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Dina Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att expediera kunder i kassan samt genomföra dagliga rutiner kring kassaarbetet och ansvara för kassaområdets varuexponering. Då kassan ansvarar för varuhusets penningflöden innefattar tjänsten även en del administration. Som kassamedarbetare hos oss deltar du aktivt i det dagliga arbetet och bidrar till att varuhusets arbetsklimat, kompetens- och servicenivå är bra.
Dina Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av kassaarbete, gärna från butik/varuhus med stor produktbredd. Arbetet innebär ett högt tempo och mycket frågor från kunderna därför tror vi att du som söker har en utpräglad känsla för service, kundorientering och brinner för försäljning. Kassan är ofta det sista kunden möter, och en enormt viktig resurs i våra varuhus. Därför är det väsentligt för oss att kunden är nöjd över sin köpupplevelse vilket ställer krav på att du är noggrann, lyhörd och lösningsorienterad. Publiceringsdatum2026-07-13Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 20 timmar/veckan. Arbetstiderna är morgon, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154335-44311107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
145 53 BOTKYRKA Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10001837