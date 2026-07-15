kassamedarbetare
W&G Company AB / Servitörsjobb / Trosa Visa alla servitörsjobb i Trosa
2026-07-15
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Här söker vi en kassamedarbetare! 🍣
Vi söker en engagerad och serviceinriktad kassamedarbetare till vår sushi-restaurang.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från asiatisk restaurang (meriterande).
Är snabb, stresstålig och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter.
Talar svenska och kan ge våra kunder ett trevligt bemötande.
Är ansvarstagande och fungerar bra i ett team.
Är flexibel och har en positiv inställning.
Vi välkomnar både kvinnor och män att söka.
Låter det intressant? Skicka gärna ditt CV och en kort presentation till oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: haiw0121@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare W&G Company AB
(org.nr 556822-5022)
Verktygsgatan 2B (visa karta
)
619 33 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Wang haiw0121@gmail.com Jobbnummer
10003924