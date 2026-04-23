Kassaledare till ICA Maxi Botkyrka
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som kassaledare är du en del av ett team som tillsammans ansvarar för att driva och utveckla butikens frontlinje - kassa och förbutik. Det är här kundens upplevelse börjar och avslutas, vilket gör rollen både viktig och utvecklande.
Du har ett operativt ansvar i den dagliga driften där du leder, stöttar och utvecklar teamet. Rollen präglas av närvaro i verksamheten, struktur i arbetssättet och ett starkt fokus på kvalitet och service.Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i kassa och förbutik
Stötta, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
Ansvara för bemanningsplanering och schemaläggning
Säkerställa struktur, rutiner och hög kvalitet i kassalinjen
Fungera som ett bollplank och en förebild för teamet
Bidra till utveckling av arbetssätt och samarbete
Hantera administrativa uppgifter kopplade till drift och bemanning
Om dig
Vi söker dig som är en närvarande och engagerad ledare som trivs i en operativ roll med högt tempo. Du har lätt för att skapa engagemang i teamet och drivs av att utveckla både människor och arbetssätt.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande, med en positiv inställning och god kommunikativ förmåga. Du förstår vikten av kundmötet och har ett starkt fokus på service och kvalitet.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning inom butik, gärna dagligvaruhandel
Erfarenhet av kassaarbete i dagligvaruhandeln
Erfarenhet av att leda team och arbeta med bemanningsplanering
God administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liknande roll
Kunskap i butikssystem (t.ex. AoB, Min Butik eller liknande)
Erfarenhet av ATG och Svenska Spel
Om anställningen
Omfattning: Deltid, ca 28 timmar/vecka
Arbetstider: Varierande schema med dag-, kvälls- och helgarbete (arbetspass mellan ca kl. 06.00-22.15)
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7617380-1964282". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
9873009