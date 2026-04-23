Kassaledare till ICA Maxi Botkyrka

Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-04-23


2026-04-23

Om tjänsten
Som kassaledare är du en del av ett team som tillsammans ansvarar för att driva och utveckla butikens frontlinje - kassa och förbutik. Det är här kundens upplevelse börjar och avslutas, vilket gör rollen både viktig och utvecklande.
Du har ett operativt ansvar i den dagliga driften där du leder, stöttar och utvecklar teamet. Rollen präglas av närvaro i verksamheten, struktur i arbetssättet och ett starkt fokus på kvalitet och service.

Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i kassa och förbutik

Stötta, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet

Ansvara för bemanningsplanering och schemaläggning

Säkerställa struktur, rutiner och hög kvalitet i kassalinjen

Fungera som ett bollplank och en förebild för teamet

Bidra till utveckling av arbetssätt och samarbete

Hantera administrativa uppgifter kopplade till drift och bemanning

Om dig
Vi söker dig som är en närvarande och engagerad ledare som trivs i en operativ roll med högt tempo. Du har lätt för att skapa engagemang i teamet och drivs av att utveckla både människor och arbetssätt.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande, med en positiv inställning och god kommunikativ förmåga. Du förstår vikten av kundmötet och har ett starkt fokus på service och kvalitet.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning inom butik, gärna dagligvaruhandel

Erfarenhet av kassaarbete i dagligvaruhandeln

Erfarenhet av att leda team och arbeta med bemanningsplanering

God administrativ förmåga

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av liknande roll

Kunskap i butikssystem (t.ex. AoB, Min Butik eller liknande)

Erfarenhet av ATG och Svenska Spel

Om anställningen
Omfattning: Deltid, ca 28 timmar/vecka

Arbetstider: Varierande schema med dag-, kvälls- och helgarbete (arbetspass mellan ca kl. 06.00-22.15)

Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning

Start: Enligt överenskommelse

Lön: Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan - urval sker löpande!

Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!

