Kassaledare till ICA Kvantum Ludvika
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Ludvika Visa alla butikssäljarjobb i Ludvika
2025-09-29
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Ludvika
, Borlänge
, Hedemora
, Falun
, Avesta
eller i hela Sverige
Är du lösningsorienterad, engagerad och gillar att skapa struktur i vardagen? ICA Kvantum Ludvika söker nu en Kassaledare till sitt team.
Om rollenSom kassaledare har du ett övergripande ansvar för den dagliga driften i kassalinjen. Du är närvarande på golvet, coachar medarbetare och ser till att rutiner och arbetssätt följs.
Dina arbetsuppgifter Säkerställa bemanning vid sjukfrånvaro och vid behov låna ut resurser till andra avdelningar
Ansvara för avbyten vid raster
Driva den dagliga driften enligt gällande rutiner, t.ex. "rent & snyggt"
Följa upp kassaarbetet (parkerade kvitton, felslag, rättelser, provköp etc.) och vidta åtgärder
Hantera kassaredovisning och kontanthantering
Kontrollera avstämningskvitton från självscanning samt göra ändringar i systemet vid behov
Vara coach och bollplank för kassamedarbetare
Introducera och utveckla nya medarbetare
Säkerställa kompetensutveckling inom t.ex. rutiner, kundbemötande och varukunskap
Öppning och stängning av butiken vid behov
Stötta kassachefen som ställföreträdande ledare
Bokföringsarbete ingår i tjänsten
Kvalifikationer Intresse för ledarskap, service och kundbemötande
Förmåga att organisera, prioritera och inspirera andra
ICA-erfarenhet är meriterande, särskilt av StoreOffice, AoB, Min Butik, Til-tid och Ipool
Omfattning: 38,25 h/vecka Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju. Ansök via denna länk
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
9532068