Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsplats med över 70 anställda, där du får jobba i vårt härliga team. Vi månar om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas, därför värdesätter vi engagemang, vilja, attityd och omtanke.
Vi är den personliga och kundvänliga matbutiken som erbjuder våra kunder ett brett sortiment av dagliga varor, hög kvalitet till bra priser.
Vill du bli en del i vårt härliga kassagäng och vara med att ge våra kunder den absolut bästa köpupplevelsen?
Nu söker vi dig som vill anta nya utmaningar och brinner för människor och service. I rollen som kassaledare sköter du den dagliga driften i vår kassalinje samt förbutik.
Exempel på uppgifter inom ansvarsområdet:
Kassaräkning
Publiceringsdatum2025-09-29
Älskar kundkontakt
Vana att kunna prioritera och delegera
Leda medarbetare
Strukturerad
Odningsam
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp
Datavana
Kvalifikationer
Liknande tjänst och erfarenheter av butik och ICA är meriterande men inget krav.
Som person är du noggrann och har ett självständigt och strukturerat arbetssätt. Din vilja är att driva utveckling både för verksamheten och dig själv, du jobbar aktivt med att söka lösningar på uppkomna problem och förbättrade arbetssätt. Du tycker det är intressant att analysera och vidareutveckla både på egen hand och tillsammans med dina närmsta kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-80% och innefattar kväll och helgarbete. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan, dock senast 29/10-25.
Frågor om tjänsten och ansökan skickas via mail till jobb.tranas@kvantum.ica.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jobb.tranas@kvantum.ica.se
Detta är ett deltidsjobb.
TRANÅS
