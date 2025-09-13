Kassajobb på Vedugns-Pizzeria
2025-09-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vedugnen I Alvik AB i Stockholm
Köksbiträde på italiensk restaurang
Vi söker nu dig som vill jobba med oss på Vedugnen i Alvik och du bör vara van vid en stressig arbetsmiljö. Hos oss kommer du att jobba med ett antal pizzabagare och köksbiträden som har en lång erfarenhet inom yrket. Du kommer få vägledning i hur du ska förbereda din station och tillsammans med kollegor planera arbetsdagen. Just nu söker vi dig som kan jobba deltid och heltid. Vi söker personal omgående och behöver se att du kan arbeta i en stressig miljö. Skicka din ansökan via e-post så svarar vi snabbt. Du kan även skriva ett telefonnummer om du önskar att bli uppringd.
Tack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: info@vedugnenialvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Arbetsgivare Vedugnen i Alvik AB
(org.nr 556551-7488)
Alviksvägen 1 (visa karta
)
167 53 BROMMA Jobbnummer
9507337