Kassabiträde Till Sandvikskvarn
sandvikfood HB / Servitörsjobb / Borgholm
2026-03-01
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
Visa alla jobb hos sandvikfood HB i Borgholm
Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse
Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger cafeteria, kiosk, golfbanor,flygfält, grilll och pizzeria.
Är du en stresstålig, social och glad person, då är du välkommen till vårt team. Inför sommarsäsongen 2026 söker vi Kassabiträde till vår restaurang.Vi söker dig som har kassavana . dina arbetsuppgifter ingår försäljning, .kassa, ge service
Boende kan ordnas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@sandvikskvarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare sandvikfood HB
, http://www.sandvikskvarn.se
Stennhuggarvägen 3 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Sandvikskvarn Jobbnummer
9769736