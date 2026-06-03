Kassabiträde till ICA-butiker
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Södertälje Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje
2026-06-03
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Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!
Du kommer att jobba på olika ICA-butiker i Södertälje och södra Stockholm. Vi försöker dock alltid att minimera mängden olika butiker du är på, för både din och butikernas skull. Arbetsuppgifterna utgår från din kompetens. Du blir bara inbokad på de avdelningar och uppgifter som du har tidigare erfarenhet från.
Vem är då du? Vår erfarenhet säger att de som utför sitt arbete som butikskonsult allra bäst är de som tycker att det är kul att arbeta i butik! Mer konkret vill vi att du ska ha varit anställd på ICA tidigare och att du därifrån har fått erfarenhet av kassaarbete.
Som person är du väldigt serviceinriktad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1560110-2033192". Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
151 38 (visa karta
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151 38 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9944758