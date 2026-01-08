Kassabiträde till ICA-butiker
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Laholm Visa alla butikssäljarjobb i Laholm
2026-01-08
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Laholm
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!
Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som hjälper ICA-butiker med deras personalbehov.
Du kommer att jobba på olika ICA-butiker området kring Laholm, Ängelholm och Helsingborg. Arbetsuppgifterna utgår från din kompetens. Du blir bara inbokad på de avdelningar och uppgifter som du har tidigare erfarenhet från.
Vi söker dig som tidigare varit anställd i livsmedelsbutik och som har erfarenhet av kassaarbete. Har du dessutom erfarenhet från arbete med post, spel eller delikatess anses det mycket meriterande.
Som person är du väldigt serviceinriktad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om ossBemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5234412-1780219". Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
312 96 (visa karta
)
312 96 LAHOLM Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9674625