Kassa- och informationsmedarbetare 20 t/v
2025-08-19
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Kassa och informationsmedarbetare på BAUHAUS har du en viktig roll då du är BAUHAUS ansikte utåt mot våra kunder. I din roll arbetar du i vår kassalinje med sedvanliga kassauppgifter samt i vår informationsdisk med kundservice genom att besvara frågor via disk, mail och telefon. Du är vår första instans för hantering av reklamationer och återköp och därför är det viktigt att du är serviceminded, professionell och lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS är har ett stort, varierat och spännande sortiment och den ena dagen är inte den andra lik. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som tycker om och är duktig på att arbeta med människor samt är väldigt service- och kundfokuserad. Vi gillar om du är en lösningsorienterad person som alltid försöker ha en positiv inställning till din omgivning. Du är utöver detta även utåtriktad, självständig, flexibel och målmedveten. Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Det är ett extra plus om du är praktiskt lagd med branscherfarenhet och/eller har varit hantverkare, men det är inte ett krav. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi delar med oss av erfarenheter och information
Vi kommunicerar och tilltalar varandra på ett trevligt sätt
Vi ger konstruktiv kritik och uppmärksammar framgång
Vi arbetar för att skapa en roligare arbetsplats genom motivation. engagemang, utveckling och utbildning
Vi respekterar varandras tid och arbete, tar ansvar för beslut, är tillgängliga och håller vad vi lovar
Vi talar med varandra, inte om varandra
Vi accepterar ingen form av diskriminering eller sexuella trakasserier.
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare egen utveckling och har därför egna Talent-program där man ges möjlighet att utbilda sig, ingå i mentorsprogram med en egen mentor, detta för att skapa de bästa förutsättningarna för en intern karriär där man får växa in i sin nya yrkesroll, i Sverige eller utomlands. Ersättning
kollektivavtal finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
