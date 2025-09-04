Kassa-, Kundservice- & Caféansvarig till Biltema Borås
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Vad du kan förvänta dig av Biltema
Vi erbjuder ett utmanande arbete i ett expanderande företag med stora utvecklingsmöjligheter! Våra värdeord Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser positivt på intern rörlighet och rekryterar därför gärna vår egen personal till lediga befattningar. Hos oss finns goda möjligheter för dig som vill utvecklas i din karriär.
Vad du kan förvänta dig av tjänsten
Du kommer att vara en viktig del av varuhusets ledningsgrupp med ett övergripande ansvar för att driva och utveckla våra avdelningar för kassa, kundservice och café. Du ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten, inklusive schemaläggning, resultatansvar och kvalitetsarbete. Ditt fokus ligger på att skapa effektiva flöden, god arbetsmiljö och en serviceupplevelse i toppklass.
Du leder dina medarbetare genom din närvaro i den dagliga driften och säkerställer att de är väl utbildade i rutiner för kundbemötande, reklamationshantering och kontanthantering. I caféet ansvarar du för att livsmedelshygien och övriga regelverk efterlevs. Du arbetar nära varuhuschefen i den gemensamma uppgiften att driva varuhuset framåt.
Vad vi förväntar oss av dig
Vi söker dig som har dokumenterad ledarerfarenhet inom detaljhandeln. Kanske har du har tidigare haft en roll som butikschef i en mindre butik, där du haft helhetsansvar för såväl personal som drift. Eller så har du arbetat i ledande befattning med ansvar för personal, försäljning eller drift, utan att vara ytterst ansvarig, men känner dig nu redo för att ta nästa steg i din utveckling. En förutsättning är att du är trygg i ditt ledarskap, van att fatta beslut och har ett starkt driv att utveckla både människor och rutiner.
Det är meriterande om du har arbetat med kundservice, kassa eller café tidigare, men det viktigaste är att du har en god förståelse för hur man skapar effektiva team och hög servicekvalitet.
Som person är du handlingskraftig, lösningsfokuserad och strukturerad. Du trivs i en varierad miljö, är inte rädd för att hugga i där det behövs och värdesätter ordning och reda omkring dig. Du leder genom att vara närvarande, engagerad och genom att föregå med gott exempel.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025.10.05
Arbetsplats/placering: Biltema Borås
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid, 40h/v
Lön: Individuell lönesättning
Arbetstider: Arbetstiderna varierar över veckan, innefattar kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Varuhuschef, Jonas Svensson, manager.boras@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
