Kassa och kök biträder
Thai T4 Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö
Hej ! Restaurang Thai T4 i Växjö söker personal till vår restaurang. Arbetsuppgifter: Kassahantering, kundkontakter matservering, plocka bort disk från borden. Städning, städning.
För frågor om tjänsten välkommen att lämna in din ansökan vid personligt besök på restaurangen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: tina_import@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thai T4 Group AB
