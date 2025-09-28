Kassa och kök biträder

Hej ! Restaurang Thai T4 i Växjö söker personal till vår restaurang. Arbetsuppgifter: Kassahantering, kundkontakter matservering, plocka bort disk från borden. Städning, städning.
För frågor om tjänsten välkommen att lämna in din ansökan vid personligt besök på restaurangen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: tina_import@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Thai T4 Group AB (org.nr 559099-9180)
Framtidsvägen 14 (visa karta)
351 96  VÄXJÖ

Arbetsplats
Restaurang Thai T4

9529830
9529830

