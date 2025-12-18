Kartingenjör till Stadsbyggnadskontoret, vikariat
Stockholms kommun / GIS-jobb / Stockholm Visa alla gis-jobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 340 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.
Välkommen till oss
Vill du vara med och skapa förutsättningar för att få Stockholm att växa och utvecklas till en huvudstad rustad för morgondagens utmaningar och möjligheter - välkommen till oss på Stadsbyggnadskontoret!
Stadsmätningsavdelningen är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar och har idag cirka 65 medarbetare.
Vi ansvarar bland annat för geodatarelaterade uppdrag på förvaltningen som produktion, ajourhållning och distribution av stadens geografiska data, 3D-visualisering, framtagning av plankartor, fastighetsförteckningar och har en modellverkstad. Vi har även en kommunal lantmäterimyndighet.
Stadsbyggnadsstöd är en av fyra specialistenheter inom stadsmätningsavdelningen. Enhetens kartingenjörer arbetar tillsammans med stadsplanerare och bygglovshandläggare för att ta fram olika typer av underlag och stöd till stadsbyggnadsprocessen såsom plankartor till detaljplaner, grundkartor och fastighetsförteckningar, nybyggnadskartor, samt byggnads- lägenhets- och adressregistrering. Idag består enheten av 15 medarbetare, indelade i två team.
Vi erbjuder
På Stadsbyggnadskontoret blir du en viktig del av en myndighet i förändring där vi alla är aktiva, tillgängliga och trovärdiga. Vi erbjuder dig en inspirerande och lärande arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas och lära nytt.
Som medarbetare hos oss kan vi erbjuda:
• utvecklande och självständiga arbetsuppgifter
• kompetenta och kreativa kollegor
• regelbunden och relevant kompetensutveckling i den dagliga verksamheten
• generösa flextidsramar
• friskvårdsbidrag och andra rabatter på olika aktivitetsmöjligheter
Läs mer om våra förmåner via länken: Förmåner
Din roll
Som kartingenjör ingår du i ett team som tar fram plankartor, grundkartor och fastighetsförteckningar i detaljplaneprocessen. Du arbetar nära stadsplanerare och upprättar plankartor i dialog med dem. Plankartorna upprättas i systemen Fokus Detaljplan Total och Microstation. Inför samråd tar vi fram affisch med information om detaljplaneförslaget till medborgaren. Samrådsaffischerna görs i programvaran InDesign
I processen att upprätta plankarta tar du även fram grundkarta och fastighetsförteckning, fältmätning utförs av en annan enhet. I rollen samarbetar du också med mätningsingenjörer och vid behov kommunens lantmäterimyndighet.
Arbetet innebär att driva flera detaljplaner parallellt samt att bidra till teamets utveckling genom rutinarbete, omvärldsbevakning, interngranskning och förbättring av arbetsprocesser. Rollen kan även omfatta fler uppgifter inom enheten eller avdelningen.
Tjänsten avser ett föräldravikariat på max längd ett år.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning med inriktning kartingenjör/kartteknik, universitetsutbildning inom samhällsplanering eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• I och med att du kommer att samarbete med många olika personer är det viktigt att du kan uttrycka dig på svenska väl i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du utöver ovan även har:
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att upprätta plankartor till detaljplaner enligt Boverkets föreskrifter och av att ta fram fastighetsförteckningar.
• Förståelse för detaljplaneprocessen.
I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid följande personliga egenskaper:
Ditt arbetssätt kännetecknas av en god struktur med en förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behöver vara en lagspelare som trivs i en miljö där det krävs flexibilitet och du kommer behöva prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
Rollen kräver en mycket god samarbetsförmåga, genom att du är lyhörd och bygger goda relationer på ett flexibelt och förtroendeingivande förhållningssätt. Din kommunikation präglas av tydlighet i såväl tal som skrift, med en förmåga att anpassa kommunikationen utifrån mottagaren.
Övrig information
I denna rekrytering är det personliga brevet inte obligatoriskt. Vi använder oss av urvalsfrågor i ansökningsförfarandet för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som kandidat. Notera att det tydligt ska framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det tillsammans med urvalsfrågor ligger till grund för vårt urvalsarbete.
Under julledigheten har vi begränsad möjlighet att svara på frågor, mejla din fråga så återkommer vi när vi är tillbaka den 7 januari.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Stadsmätningsavdelningen Kontakt
Carin Bohman carin.bohman.hokdal@stockholm.se 08-50827104 Jobbnummer
9651282