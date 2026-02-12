Kartingenjör lägesremisser
2026-02-12
Avdelningen Utveckling och projekt arbetar med att utreda, projektera och genomföra arbeten på vårt ledningsnät och våra vattenverk.
Där finns enheten geografisk information som är Kretslopp och vattens experter på geografiska data och geodetiskmätning med tillhörande stödsystem. Vårt arbete går ut på att dokumentera och skydda viktig infrastruktur i takt med att staden växer och förse övrig verksamhet med geografisk information och kartor. På enheten arbetar GIS-, mät-, och kartingenjörer.Dina arbetsuppgifter
Som kartingenjör lägesremiss kommer du granska handlingar och besvara ärenden från andra ledningsägare, entreprenörer och privatpersoner för att skydda och säkra åtkomst till våra anläggningar. Du bevakar även våra intressen genom att leverera kartunderlag över vår VA-anläggning. Hos oss får du ett intressant och mångsidigt uppdrag, vara en del av stadsutvecklingen och arbeta med viktig infrastruktur. I ditt dagliga arbete kommer du samarbeta med förvaltningens projektledare och byggkontrollanter. Du kommer främst arbeta inom systemprogrammen VA-banken, Bluebeam och Autocad.Kvalifikationer
Vi ser att du har en utbildning som kart-,mät-, anläggningsingenjör, eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du är positiv, har förmåga att se behoven och kunna planera samt driva arbetet framåt. Vi värdesätter att du är noggrann och tar personligt ansvar. Arbetet bedrivs i samverkan med övriga medarbetare inom förvaltningen och vi värdesätter därför god samarbetsförmåga. Du blir en viktig kugge när det gäller erfarenhetsåterföring.
Vi ser gärna att du har vana att tolka och förstå bygghandlingar, både ritningar och digitala handlingar samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom anläggningsbranschen samt om du har erfarenhet av VA-teknik och kommunal verksamhet.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar b.la. registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Kretslopp och vatten Kontakt
Cecilia Wennberg cecilia.wennberg@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3685781 Jobbnummer
