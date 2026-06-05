Kartingenjör
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / GIS-jobb / Gävle Visa alla gis-jobb i Gävle
2026-06-05
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad med kartor? Som kartingenjör får du en varierad vardag där du både arbetar självständigt och tillsammans med kollegor.
• Du arbetar med kartframställning, till exempel grundkartor och nybyggnadskartor, och säkerställer att våra kartor håller rätt kvalitet.
• Du ansvarar för uppdatering och förvaltning av geodata, vilket innebär att du ser till att kommunens kartunderlag är aktuellt och korrekt.
• Du bidrar med underlag och expertkunskap i plan- och bygglovsprocessen, så att både handläggare, projektledare och externa aktörer får rätt information i rätt tid.
• Du är delaktig i olika utvecklingsprojekt kopplat till GISoch digitalisering, där du får möjlighet att bidra med dina idéer och erfarenheter.
• I rollen ingår också kontakter med både kollegor inom kommunen och externa kunder samt samarbetspartners, vilket gör att du bygger relationer och skapar förståelse för hur geodata används i praktiken.
Du blir en del av ett engagerat team som brinner för samhällsutveckling, teknik och service och där du får både ansvar och frihet i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom geodata, GIS, kartografi eller liknande samt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Det är meriterande om det är från arbete med kartframställning och arbete i GIS-system, gärna ArcGIS, QGIS eller AutoCAD.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Har hög förmåga att leverera resultat med kvalitet och produktivitet. Du arbetar systematiskt, metodiskt och pålitligt och sätter kundens behov i fokus.
• Kan anpassa dig till förändrade förhållanden och stödjer nya initiativ. Du är flexibel i mötet med olika människor och situationer.
• Sprider lugn och inger förtroende även i pressade lägen.
• Tar initiativ i sociala sammanhang och bygger snabbt förtroendefulla relationer.
Hos oss får du:
• Ett meningsfullt jobb där du ser resultatet av ditt arbete varje dag.
• Möjlighet att arbeta med modern teknik och utveckla dina färdigheter.
• Ett kunnigt team som stöttar och inspirerar.
• En arbetsplats där både din kompetens och personlighet värdesätts.
Vill du veta mer? Kontakta gärna Richard Hejdenberg, enhetschef.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Vision
Carina Busk Ottosson 026-17 83 13 Jobbnummer
9950712