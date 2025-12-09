Kårsta skola söker Speciallärare/Specialpedagog
2025-12-09
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du arbeta i en skola tillsammans med nyfikna, roliga och lärande elever? Då har du hittat rätt. Välkommen till en skola med mycket energi, glädje och gemenskap.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Kårsta skola och Kårsta förskola ingår tillsammans med Gustav Vasaskolan och Lindholmens förskola i rektorsområdet Kårsta Lindholmen. Kårsta skola är belägen i de norra delarna av Vallentuna kommun, nära Norrtälje. Skolan ligger i en lugn och lantlig miljö med stor och härlig skolgård intill skog och sjö vilket ger oss många möjligheter till aktiviteter och lek. Skolan har ca 70 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Vårt mål är en skola för alla, där alla mår bra, känner motivation och har lust att lära.
Kunskap, trygghet och gemenskap visar oss vägen och är beroende av varandra.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Du erbjuder punktvis enskild undervisning till elever med särskilda behov. Tillsammans med rektor ansvarar du för den specialpedagogiska verksamheten, du ger specialpedagogiskt stöd och handledning till personal samt ansvarar för vår studioverksamhet. Vidare genomför du klass/gruppobservationer och kartläggningar. Du fullföljer pedagogiska utredningar inom matematik, läs- och skriv (remisser). Tillgängligt lärande för alla elever är din utgångspunkt och du arbetar aktivt med skolans värdegrundsfrågor tillsammans med pedagogerna.Kvalifikationer
• Meriterande om du är legitimerad grundskollärare med speciallärar- eller specialpedagogutbildning.
• Du har specialpedagogiska kunskaper och erfarenhet kring tidigt arbete med läs- och skrivinlärning, meriterande från förskoleklass till årskurs 1.
• Du har erfarenhet av dokumentation från att skriva åtgärdsprogram samt pedagogiska kartläggningar.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är flexibel och öppen för förändringar under arbetsdagen vid behov.
• Du har en barnsyn som överensstämmer med Barnkonventionen och du har barnen i fokus.
• Du ska vara intresserad av att undervisningen kan se olika ut och du har ett intresse av att stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att våga använda bild, drama och andra uttrycksmedel i din undervisning.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på deltid, 70 procent med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls löpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-01-11.
För mer information kontakta:
Gunilla Jåfs, rektor, gunilla.jafs@vallentuna.se
Cecilia Evans, biträdande rektor, cecilia.evans@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
