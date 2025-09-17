Karriärmöjlighet för dig som junior utvecklare i Skellefteå!
2025-09-17
Hos vår kund får du chansen att växa i en dynamisk miljö där samarbete, gemenskap och nyfikenhet genomsyrar vardagen. Här får du arbeta med spännande produkter och design i en internationell kontext, sida vid sida med drivna kollegor från hela världen. Rollen ger dig möjlighet att snabbt ta ansvar, göra verklig skillnad och utvecklas både professionellt och personligt. Låter detta intressant? Ansök idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Är du nyexaminerad och redo att ta klivet in i IT-branschen? Hos vår kund blir du en del av ett innovativt företag där teamkänsla, gemenskap och nyfikenhet står i centrum. Vi söker dig som vill arbeta med produkt, design och i ett globalt sammanhang, tillsammans med engagerade kollegor från hela världen. Här får du snabbt ta ansvar och bidra på riktigt, samtidigt som du ständigt lär dig nytt.
Du erbjuds:
• En arbetsplats som satsar på både teknik och människor, där du får forma din roll och utvecklas i rollen som utvecklare
• Internationellt nätverk och stora möjligheter till kompetensutveckling
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen på bästa sätt
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Eftersom det här är en långsiktig roll finns också mycket goda chanser till en överrekrytering framöver, om samtliga parter känner att samarbetet fungerar väl. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Som junior utvecklare kliver du in i en miljö där du får arbeta tätt ihop med produkt, design och andra utvecklare. Du får tryggt stöd av erfarna kollegor, samtidigt som du får chansen att utforska ny teknik och utvecklas inom flera områden. Din vardag blir ett nära samarbete med teamet där ni tillsammans skapar värde för kunden - genom att skriva tydlig och testbar kod, ge och få feedback i code reviews samt vara delaktig i hela processen: från behovsanalys och implementation till testning och underhåll.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad examen inom datavetenskap eller liknande teknisk utbildning
• Har programmeringsvana inom C# och Angular, samt grundläggande erfarenhet av SQL Server.
• Ett genuint intresse för programmering och en vilja att ständigt lära dig nya saker
• Kommunicerar obehindrat på både engelska och svenska, då språken förekommer i det dagliga arbetet
Vi ser det som meriterande om du:
• Bor/har anknytning till Skellefteå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid
