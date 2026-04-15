Karriärkonsult sökes till projekt Rusta och Matcha!
Arcus söker nu en driven och engagerad karriärkonsult till tjänsten Rusta & Matcha!
Som Karriärkonsult möter du dagligen människor som varit arbetssökande under en längre tid och behöver din stöttning för att hitta sin plats på arbetsmarknaden igen.
För att lyckas i rollen som karriärkonsult så ska du:
Ha ett möjlighetsorienterat förhållningssätt
Vara förtroendeingivande och ha förmågan att skapa goda relationer med såväl deltagare som arbetsgivare.
Ha en god servicekänsla och lyhördhet som kommer naturligt för dig och du är van att ha mycket kontakt med andra människor.
Brinna för att deltagarna ska lyckas komma i arbete eller studier.
Kunna tillämpa Arcus metoder och arbetssätt för att skapa resultat och säkerhetsställa avtalsefterlevnad.
Du kommer att jobba med människor både enskilt och i grupp genom bland annat individuella samtal, workshops, intervjuträning och företagsbesök. Företagskontakter är en viktig del i matchningen ut mot arbete vilket innebär att vi söker dig som kan utveckla ett kontaktnät samt har stor förmåga att skapa och vårda företags- och kundkontakter.
Formell kompetens
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng.
Arbetslivserfarenhet:Minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.Arbetslivserfarenhet: Minst tre 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupp-psykologi
Karriärvägledning
Vår organisation karaktäriseras av sunda värderingar och god förståelse för människan bakom arbetet. Vi är därför måna om att våra medarbetare tillför positiv energi och bidrar till trivsel och samarbete, vilket också gör det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare. Slutligen ser vi gärna att du är ansvarstagande och är bra på att organisera och planera din tid.
På Arcus är vi professionella, agila, goda förebilder och engagerade!
Information Tjänsten är på uppdrag av Arbetsförmedlingen och utlyses i Surahammar.Resor i tjänsten förekommer mellan olika närliggande orter.Så ansöker duSista dag att ansöka är 2026-05-15.Om du känner att du är rätt person så sökt tjänsten omgående då intervjuer hålls löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Pga. GDPR tas ansökningar inte emot via mejl, vänligen skicka in din ansökan på vår hemsida. Bifoga följande dokument till din ansökanCV TjänstgöringsintygExamensbevis eller betygAnställningsformTillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Omfattning100 %TjänstgöringsortSurahammar
KontaktpersonOmrådeschef: Maria AgirmanMail: maria.agirman@arcus.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
(org.nr 556556-4118)
735 31 SURAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arcus Utbildning & Jobbförmedling Kontakt
Maria Agirman maria.agirman@arcus.nu 0705-363628 Jobbnummer
9854893