Karriärkonsult för tjänsten Rusta Matcha Halland
2026-01-11
Karriärkonsult till Rusta och Matcha Halland
Är du en målmedveten, resultatinriktad och engagerad person som vill göra skillnad i människors liv?
Vi söker en strukturerad och initiativtagande karriärkonsult till vårt team i Rusta och Matcha hos Jobcenter.Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Som karriärkonsult coachar du arbetssökande mot jobb, praktik eller utbildning. Du hjälper deltagare att sätta mål, utveckla strategier och stärka sin motivation. I rollen ingår även att bygga relationer med arbetsgivare och samarbetspartners för att skapa fler möjligheter till arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Coacha deltagare i jobbsökande och karriärplanering.
Arbeta resultatinriktat mot fastställda mål.
Planera, följa upp och dokumentera insatser.
Nätverka med arbetsgivare och matcha deltagare mot lediga tjänster.
Vi söker dig som är
Strukturerad, lösningsorienterad och flexibel.
Målmedveten och ansvarsfull med god förmåga att skapa engagemang och förtroende.
En god kommunikatör som trivs med att arbeta mot mål och resultat.
Kvalifikationer (enligt Arbetsförmedlingen)
Alternativ 1
Högskoleutbildning om minst 180 hp.
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alternativ 2
Minst 1 års eftergymnasiala studier.
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (t.ex. arbetsledning, rekrytering, coachning eller kundkontakt).
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du hjälper människor att nå sina mål.
Kompetensutveckling och stöd i din roll.
En familjär och engagerad arbetsplats med korta beslutsvägar och stark laganda.
