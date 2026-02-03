Karriärcoach och rekryterare till Umeå
2026-02-03
Nordisk Kompetens söker karriärcoach och rekryterare till Nordisk Kompetens.
Nordisk Kompetens är en växande rekrytering och omställnings leverantör.
Nordisk Kompetens arbetar med Arbetsförmedlingen RUSTA OCH MATCHA, omställning för Trygghetsstiftelsen TSn, Trygghetsfonden TSL, Sobona (fd KFS), TRS, TRR.
Nordisk Kompetens arbetar även med Bemanning och Rekrytering.
Vi är trippel certifierad av Almega inom omställning, bemanning, rekrytering och använder verktyg som JTI, Matrigma, Ascend, MAPX, MAP, Match V, MINT, AON.
Arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av jobbcoach
• Erfarenhet av rekrytering
• B - Egen bil
• Vi vill att du har goda IT kunskaper
• Vidare ser vi att du är en lösningsorienterad och innovativ person eftersom rollen kräver lyhördhet för deltagarens förutsättningar och utmaningar.
Om jobbet
På Nordisk Kompetens får vi människor, företag och organisationer att utvecklas och växa - tillsammans formar vi framtiden! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig kontaktperson som står i annonsen. Vi är ledande inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi finns på flera orter i landet. Vi har attraktiva karriärvägar och utvecklar hela tiden nya, spännande tjänster. Hos oss är du med och bidrar till att fler människor får jobb och att arbetsgivare kan stärka sin konkurrenskraft.
Nordisk Kompetens skapar möjligheter för individer i arbetslivet där vi stöttar medarbetare, arbetsgivare och fack vid förändring. Vi är en partner när företaget står inför att utveckla personal, växla eller minska personal. Nordisk Kompetens befinner sig i en spännande fas där det sker en utveckling över hela Sverige.
Vill du vara med på vår framgångsresa? Vi söker dig som har eget företag och vill vara vår samarbetspartner.
Kontaktperson är: mariam@nordiskkompetens.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
