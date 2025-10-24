Karolinska institutet söker verksamhetscontroller till utbildningskansliet
2025-10-24
Vill du bidra till medicinsk utbildning av toppkvalitet?
Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen är en del av avdelningen för utbildningsstöd och har till uppgift att vara stöd till programnämndernas ledningar i frågor som rör programmen samt till studenterna i frågor om deras studier.
Utbildningskansliet samordnar och bereder ärenden till programnämnderna och delar av deras underorganisation.
Medarbetarna vid utbildningskansliet har stor förmåga till självständighet och eget ansvar.
Biomedicinprogrammen och läkarprogrammet omfattar nästan 2000 helårsstudenter och utgör en tredjedel av KI:s totala studentpopulation på grund och avancerad nivå. Programmens kurser bedrivs på 20 av KI:s 21 institutioner. Tillsammans omsätter programmen årligen 250 mnkr.
Din roll
Som verksamhetscontroller vid utbildningskansliet har du en samordnande roll i programmens planering och uppföljning av resursfördelning och kvalitetsarbete. Du stöttar programledningarnas arbete i strategiska frågor och bidrar till utveckling av nya och befintliga processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Planera och följa upp fördelning av anslagsmedel på programnivå
- Stödja institutionernas arbete med intern resursfördelning
- Analysera studentflöden såsom genomströmning och bortfall
- Skapa prognoser för dimensionering av utbildningsprogram
- Samordna antagningsprocesser för kurser inom läkarprogrammet
- Bereda och föredra ärenden på svenska och engelska till de två programnämnderna
- Övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter vid utbildningskansliet
Utöver de listade huvudsakliga arbetsuppgifterna ovan kan du även komma att genomföra utredningar och ingå i olika projekt som kräver verksamhetscontrollerns kompetens eller ledning.
Läkarprogrammets kliniska undervisning genomförs i samverkan med Region Stockholm. Som verksamhetscontroller är du kontaktperson mot Region Stockholm gällande resursfördelningsfrågor (ALF-medel).
Arbetet kräver samarbete med medarbetare inom utbildningskansliet och Avdelningen för utbildningsstöd, såväl som med administration och ledning på KI:s institutioner.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
- Universitets- eller högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
- Mångårig dokumenterad arbetslivserfarenhet inom offentlig förvaltning som handläggare, utredare eller controller
- God kommunikativ och pedagogisk förmåga
- Lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
- Gedigna kunskaper i Office, särskilt Excel
Det är meriterande om du har erfarenhet från universitets- och högskolesektorn, budgetarbete samt ekonomi- och utbildningsadministrativa system.
Vi söker dig som är noggrann, initiativrik och drivande samt har hög integritet. Du ser service som en självklar del av arbetet och har lätt för att samarbeta med kollegor.
Vi sätter stort värde vid god social kompetens, förmåga att situationsanpassa din kommunikation/bemötande, ansvarskänsla, samt förmåga att ta egna initiativ. Arbetet präglas av en årscykel som kräver god planering. Det innebär perioder av hög arbetsbelastning som kräver ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vid rekryteringen lägger vi särskilt stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Publiceringsdatum
2025-10-24
Varmt välkommen med din ansökan.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-4192/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd
Åsa Misic, kanslichef asa.misic@ki.se
08-524866681
9572066