Karolinska Centrum för Cellterapi söker Molekylärbiolog/Cellbiolog/BMA
Region Stockholm / Kemiingenjörsjobb / Huddinge Visa alla kemiingenjörsjobb i Huddinge
2025-11-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med att framställa framtidens cellterapiprodukter för behandling av svåra sjukdomstillstånd? Vi söker just nu dig som har erfarenhet av eukaryot cellodling och vill arbeta tillsammans med en grupp engagerade kollegor för att ta fram produkter för kliniska prövningar!
Du erbjuds
en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö
en viktig roll i arbetet med att framställa helt nya, innovativa cell- och genterapiprodukter
att få ingå i ett kompetensrikt och positivt team med ett närvarande ledarskap.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vecura är en enhet inom Karolinska Centrum för Cellterapi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, med uppdrag att tillverka avancerade terapiläkemedel (ATMP) för kliniska prövningar. I över tjugo år har Vecura varit kontraktstillverkare för studier runtom i Europa.
Verksamheten har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av cell- och genterapiprodukter samt vävnadsinrättningstillstånd för hantering av startmaterial. Tillverkningen sker enligt GMP-standard i vår anläggning och produkterna - såsom CAR-T celler, NK-celler och mesenkymala stamceller - har använts i behandlingar av bland annat cancer, ARDS, medfödd benskörhet och HIV.
Dina arbetsuppgifter i rollen är varierade men består främst av utveckling av cellterapiprodukter baserade på NK-celler med primära celler som ursprung, för kliniska prövningar i Sverige. Du kommer även att utveckla och utföra olika kvalitetskontroller, såsom cellräkning och flödescytometri, för att säkerställa kvaliteten på de tillverkade produkterna. Alla medarbetare på enheten är delaktiga i förbättringsarbete, metodutveckling, valideringar och dokumentation.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Tillverkning av ATMP produkter i B-rumsmiljö (cellodling)
Utföra diverse kvalitetskontroller; (cellräkning, endotoxinanalys, flödescytometri analyser på de tillverkade produkterna), aseptiska process simuleringar och tillhörande growth promotion test
Följa SOP:ar, rapportera avvikelser, delta i utredningar, metodvalideringar och dokumentationsarbete
Monitorering och miljökontroller av anläggning
Apparatansvar
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning på 2 år.
Vi söker dig som
är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Arbetet kräver att du har god labbvana och stor förmåga att planera ditt arbete
tar ansvar för sin uppgift och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
arbetar bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
Du har förmåga att ta egna initiativ och att självständigt kunna utföra arbete. Vi är en liten enhet och därför är flexibilitet, god samarbetsförmåga samt villighet att hjälpa till där det behövs en förutsättning för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjör, cellbiolog, molekylärbiolog, BMA eller liknande utbildning
Några års erfarenhet av cellodling, gärna med NK-celler
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av flödescytometri
Tidigare arbetserfarenhet av arbete enligt GMP eller liknande kvalitetssäkringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Forskning och Utbildning
För att stödja sjukhusets alla kliniska verksamheter arbetar jurister, ekonomer, kommunikatörer, HR, Inköpare och IT för att vi tillsammans ska generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! https://www.karolinska.se/om-oss/om/organisation/Administrativa-verksamheter/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Forskning och utbildning, FoU Forskning, Huddinge Kontakt
Pontus Blomberg pontus.blomberg@regionstockholm.se Jobbnummer
9596862