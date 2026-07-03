Karolina Karlsson

UCS One Business AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping
2026-07-03


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Erfarenheter och kompetenser

För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Erfarenhet som ekonomikonsult — flera års arbete inom redovisning på medior– eller seniornivå

Relevant utbildning — från yrkeshögskola eller universitet

Systemvana — trygg i Office-paketet och van vid olika ekonomisystem

Starka språkkunskaper — mycket god svenska i tal och skrift

Helhetsansvar i kunduppdrag — från löpande redovisning till bokslut, årsredovisning, deklarationer och rådgivning

Kunskap om bolagsformer — t.ex. enskild firma, aktiebolag och handelsbolag

Trygghet i K2/K3 — samt god förståelse för moms- och skattefrågor

Förmåga att prioritera smart — du trivs med många kunder parallellt och håller hög kvalitet

Intresse för AI och digital utveckling — och hur nya verktyg kan effektivisera arbetet

Då rollen också innebär att leda ett team och ha personalansvar söker vi dig som vill använda din erfarenhet inte bara i kunduppdrag, utan också i att utveckla människor, arbetssätt och ett växande affärsområde, exempelvis genom att:

Ansvarig för onboarding av ny personal
Ansvarig för personalen genom dagligt stöd och som första kontaktperson
Ansvarig för beläggning och lönsamhet i teamet
Ansvarar för lönesamtal och lönessättning i samråd med affärsområdeschef
Ansvarar för medarbetarsamtal, måluppföljning och uppföljning av medarbetarsamtal
Driver teamets tillväxt genom att vara delaktig i rekrytering och introduktion av nya konsulter i takt med att teamet växer
Skapar tillit och laganda, coachar medarbetarna och skapar möjligheter till utveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
UCS One Business AB (org.nr 556713-0074), https://ucsone.se/jobba-hos-oss/?
Teknikringen 4 A (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9990753

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