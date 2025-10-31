Kärnkraftsansvarig projektledare
2025-10-31
Ett ögonblick av din dag
Starta dagen med att planera, organisera och styra resurser, processer och tid för att säkerställa att planerade projektmilstolpar uppfylls. Kliv in i rollen som ansvarig för kärnkraft i Finspång och bli den centrala länken mellan leverantör och kund, där du hanterar allt från inköp och reservdelar till tekniska rapporter och garantifrågor. Föreställ dig att du koordinerar leveranser, följer upp projektstatus och ser till att allt sker enligt höga kvalitetskrav samtidigt som du också leder ett dedikerat team av medarbetare. Du får möjlighet att arbeta operativt och strategiskt med underhåll av svensk kärnkraft vilket förstås innefattar samarbete med både interna och externa parter för att lösa utmaningar och driva projekt framåt.
Hur Du kommer att påverka
* Bygga upp och leda ett team som ansvarar för vår kärnkraftsverksamhet och äger serviceavtal för svensk kärnkraft.
* Koordinera kommunikation och leveranser med vår kund och våra partners.
* Organisera projektteam, fördela ansvar och skapa detaljerade projektplaner och resursbehov
* Identifiera och lösa hinder för att hålla projekt inom tidsram och budget med högt fokus på kvalité
Vad Du medför
* Bred affärskunskap och erfarenhet av projektledning
* Motivation och passion att bygga upp en verksamhet och processer från grunden
* Förmåga att organisera team, fördela ansvar och skapa effektiva projekt- och resursplaner
* Erfarenhet av att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder och lösa projektutmaningar
* Van att driva flera sammanlänkade projekt och samarbeta med både interna team och externa leverantörer och partners
* Tidigare chefserfarenhet är meriterande
* Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav
* Svenskt medborgarskap och flytande svenska är ett krav
Om teamet
Teamet i Finspång kommer arbeta nära både interna och externa parter för att säkerställa att projekt och leveranser sker enligt avtal och med hög kvalité. Gruppen ansvarar för allt kopplat till teknisk och kommersiell hantering kontrakt och serviceavtal. Här finns en stark vilja att samarbeta, dela kunskap och stötta varandra för att nå gemensamma mål.
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100 000 engagerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och ser till att det växande energibehovet i det globala samhället tillgodoses på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi upprätthåller ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka personer som vill stödja vårt fokus på avkarbonisering, ny teknik och energiomställning.
Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Tur för oss att vi inte alla är lika. Genom mångfald skapar vi kraft. Vi drivs av inkludering, och vår gemensamma kreativa energi får bränsle av över 130 nationaliteter. Siemens Energy hyllar karaktär - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsnedsättning. Vi ger energi till samhället, hela samhället, och vi diskriminerar inte på grund av våra olikheter.Publiceringsdatum2025-10-31Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 283933 senast 2025-12-03
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Eric Wiklund eric.wiklund@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
