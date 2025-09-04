Kärltvättare med C- körkort till Kinab
2025-09-04
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl. Kinab är ett företag som erbjuder helhetstjänster för rengöring och underhåll av återvinningsmiljöer åt bland annat livsmedelsbutiker, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter. Med fokus på kundanpassade lösningar och en norrländsk själ strävar vi efter att skapa rena och trivsamma miljöer över hela landet, vilket bidrar till både verksamhetens framgång och en hållbar miljö. Vi har ett antal fullt utrustade lastbilar med påbyggd tvättutrustning som vi kallar för enheter. Arbetet på en enhet utförs av två personer som samarbetar, de har stöd från administrativ personal som hjälper till från kontoret. Just nu söker vi medarbetare till flera av våra enheter som utgår från Stockholm men arbetar i hela landet.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Tvätta kärl och återvinningsstationer enligt checklistan. Det handlar om att tvätta ungefär 100 kärl per dag uppdelat på 10-20 stopp. Kärlen och stationerna finns runt om i landet vilket innebär resande under veckorna.
Dokumentera ditt arbete.
Som medarbetare på en enhet kommer du att ansvara för att:
Uppnå Kinabs kvalitetsmål och följa gällande regler och lagar för miljö och arbetsmiljö.
Köra fordonet samt ansvara för att bilen och utrustningen fungerar och underhålls.
Planera resrutten så att hanteringen av vatten, nycklar etc. blir så effektiv som möjligt och inte stoppar produktionen.
Föra kommunikation med kunder via samtal, sms eller e-post och ha ansvar för kontakter med Kinabs produktionsledning.
Vi har delat upp rollerna på enheten i ansvarsområden, och beroende på din kompetens kommer du att utföra en kombination av dessa ovanstående ansvarsområden.
Önskad profil:
Svenska i tal och skrift.
C- körkort & YKB
Fysiskt stark nog för att klara ett krävande arbete.
Bekväm med att arbeta med avfall.
Möjlighet att resa i arbetet och vara borta hemifrån några dagar i taget.
Meriterande om du har:
Kranförarkort. Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 40h/v men du har eget ansvar över hur du disponerar din tid. Utrymmena där kärlen ska tvättas är öppna mellan 7-22.
Placering: Du utgår från vårt kontor i Stockholm men kommer köra landet runt i ditt arbete.
Anställningsform: Heltid tillsvidare, 6 månaders provanställning Vid frågor om tjänsten kan du ringa Mats Öberg kvällstid mellan 18 - 21. Telefonnummer: 010-457 71 45
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9493050