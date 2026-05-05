Karlstads universitetet söker en universitetsdirektör
Karlstads universitet / Centrala stödfunktioner / Ekonomichefsjobb / Karlstad Visa alla ekonomichefsjobb i Karlstad
2026-05-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Centrala stödfunktioner i Karlstad
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobbPubliceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Karlstads universitet erbjuder en ledande roll i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag. Du blir en del av en verksamhet med engagerade medarbetare och studenter med stark framtidstro. Våra attraktiva campusmiljöer ger utrymme för möten i vardagen med öppenhet, värme och närhet. Du får stora möjligheter att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Vi söker nu en universitetsdirektör som vill vara med och utveckla universitetets verksamhetsstöd och administrativa styrning med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan.
Arbetet som universitetsdirektör innebär ett långsiktigt strategiskt arbete som kombineras med en operativ vardag i en verksamhet där många intressenter har olika perspektiv. Som universitetsdirektör leder du universitets centrala stödfunktioner, ingår i universitetets centrala ledning och är rektors närmaste kollega i administrativa frågor. Du ansvarar för att stödfunktionerna utvecklas, arbetar effektivt och professionellt, med tydlig riktning och fokus på att ge verksamheten de bästa förutsättningarna. Som universitetsdirektör ansvarar du även för beredning av ärenden åt rektor och universitetsstyrelsen. Budget- och verksamhetsplaneringsprocesser är andra viktiga delar i arbetet. Du kommer representera universitetet i lokala, regionala och nationella sammanhang.
I centrala stödfunktioner ingår 10 avdelningar och cirka 300 medarbetare. Avdelningscheferna rapporterar till universitetsdirektören. Universitetsdirektören har också direkt chefsansvar för ledningskansliet med 15 medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete i stora och komplexa kunskapsorganisationer. Du har erfarenhet av att leda genom chefer och framgångsrikt driva utveckling inom administrativ verksamhet. Att du har god förståelse för offentlig verksamhet, dess villkor och styrning, helst med erfarenhet från akademin eller annan statlig myndighet, är en förutsättning för att lyckas i den här rollen. Du behöver också kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i ditt arbete.
Som ledare är du handlingskraftig, drivande och trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna inte är helt klara. Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och delaktighet. Du har gott omdöme, förmår utveckla goda samarbeten och skapa ett positivt förändringsklimat. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 mars 2027 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Komplett ansökan ska vara inkommen vid ansökningstidens slut. Observera att en ofullständig ansökan kan innebära att din kompetens inte kan prövas fullt ut.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
Meritförteckning (CV)
Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
)
651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads universitet / Centrala stödfunktioner Jobbnummer
9890760