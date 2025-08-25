Kappa Bar söker en tillväxtmaskin
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Kappa Bar söker en mänsklig maskin inom Sociala Medier, Koncept, PR & Tillväxt
Kappa Bar söker en mänsklig maskin inom Sociala Medier, Koncept, PR & Tillväxt
Vi letar inte efter någon som "sköter Instagram".
Vi letar efter en guru för vår synlighet.
En motor för vårt community.
En idéspruta med beslutsmandat.
Du kommer inte bara att sitta bakom en skärm - du är spindeln i nätet som pratar med våra restauranger, styr marknadsföringen, skapar content, driver events och tar oss till nästa nivå.
Ditt mission:
Äga strategin för hur Kappa Bar syns i sociala medier - från plattformar till tonalitet och innehåll.
Ansvara för kontakten med alla restauranger - du håller i möten, ställer de rätta frågorna och ser till att idéer blir verklighet.
Leda vår kreatör - du är beställaren, idégivaren och den som slutför.
Konceptualisera våra core-produkter och events - från temakvällar till storslagna happenings.
Sköta PR och media centralt - så att Kappa Bar alltid är relevant och syns i rätt sammanhang.
Jobba både centralt för Kappa Bar och i vår egna byrå Pixel & Poly - dubbelt kul!
Din dagliga utmaning: Hur får jag 1000 nya personer att vilja besöka Kappa Bar?
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av marknadsföring, sociala medier, events och/eller varumärkesutveckling.
Har fingertoppskänsla för vad som engagerar folk - både online och IRL.
Förstår att vår affär(på ditt språk konvertering) sker när en gäst går innanför våra dörrar
Är självgående, men vet hur man får med sig ett helt team.
Gillar att mäta, analysera och optimera - för du vet att marknadsföring handlar om mer än "fina bilder".
Förstår att AI tar över och vet hur man använder det för att bli snabbare, smartare och mer kreativ.
Trivs med att vara ansiktet utåt för en idé, ett event och ett och varumärke.
Har hjärta för gaming, popkultur, restaurangliv, fysiska möten
Extra plus om du kan:
Grundläggande webdesign (t.ex. uppdatera hemsidor, landningssidor och kampanjsidor).
Koda och hantera API:er för att koppla ihop system, mäta konverteringsgrad och analysera siffror.
Utnyttja AI-verktyg för att skapa, planera och analysera marknadsföring på rekordtid.
Vi erbjuder:
Ett av Sveriges mest unika koncept inom restaurang, gaming & events.
Ett team som älskar att testa nya idéer och vågar misslyckas för att lyckas större.
Stort kreativt och strategiskt ägandeskap - du styr vår närvaro och vårt innehåll
Så söker du:
Skicka CV + kort brev eller video (vi gillar video!) till klas@kappabar.se
senast 2025-08-31.
Bonuspoäng om du skickar en TikTok eller Reels som visar varför du är rätt person.
Om du går vidare i rekryteringen kan arbetsprov komma att ske. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: klas@kappabar.se Omfattning
