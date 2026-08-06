Kapare till industriproduktion
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uppvidinge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Uppvidinge
2026-08-06
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, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Uppvidinge
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
Till vår kund i Åseda söker vi nu en kapare till deras produktion. Företaget arbetar främst med aluminium och erbjuder en stabil arbetsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivt flöde.Arbetsuppgifter
Som kapare ansvarar du för kapning av material enligt kaplistor och ritningar. Arbetet sker i nära samarbete med produktion och kräver noggrannhet, tempo och god materialkännedom. Du arbetar med kapmaskiner/sågar, där ställ, måttkontroll och kvalitetssäkring är en naturlig del av vardagen.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Kapning av aluminiumprofiler och material enligt kaplistor
• Ställ och justering av kapmaskiner
• Mått- och kvalitetskontroller
• Byte av klingor/verktyg
• Materialhantering och ordning kring arbetsstationen
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och trivs i en industriell miljö. Du tar ansvar för ditt arbete och har ett öga för kvalitet.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av kapning, såg eller liknande produktion
• Kan läsa ritningar och kaplistor
• Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Trivs med repetitivt arbete i produktionstakt
Det är också meriterande om du har:
• Erfarenhet av aluminium eller metallbearbetning
• Erfarenhet av CNC-styrda kapmaskiner
• Truckkort
Information och kontakt
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Anton Gummesson anton@wikan.se +46 470 34 83 72 Jobbnummer
10023992