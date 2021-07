Kapare till attraktivt företag norr om Växjö - Montico HR Partner AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Växjö

Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Växjö2021-07-07Söker du efter en långsiktig relation med din arbetsgivare? Är du dessutom en erfaren industriarbetare?Då kan vi ha tjänsten för dig!Tjänsten är långsiktig och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos kund efter en tids inhyrning.Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-07-07Företaget, som bildades 1945, har idag runt 120 medarbetare. En stor del av tillverkningen består av fordondshytter, men man säljer även laserskurna plåtar där storleken på serierna varierar. Man har även en större monteringsavdelning med fokus på fordonsmontering.Arbetstid: dagtid.Vi söker en kapare till företagets produktion. I arbetet ingår mycket ritningsläsning och det är viktigt med noggrannhet. Utöver att kapa kommer det vara ditt ansvar att bygga upp en fungerande ordning/struktur runt din arbetsplats. Arbetet kan upplevas som fysiskt och det kommer ingå truck- och traverskörning.Vi söker dig somDu som söker har dokumenterad verkstadsvana och goda kunskaper inom ritningsläsning. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i grupp samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt med eget driv. Du tycker om att arbeta fysiskt. Du är noggrann, lättlärd och ordningsam och bidrar till den goda stämning som råder hos vårt kundföretag. Du har truck- och traverskort. Du har bil och körkort.Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Om MonticoMontico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har närmare 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade på uppdrag hos kund. Montico har kontor på 23 orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Läs mer på www.montico.se. Din ansökan lämnar du via länken nedan. Vi tar ej emot ansökningar via mail.Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-13Montico Hr Partner AB5851650