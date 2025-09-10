Kantpressare till Weland stål AB
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ulricehamn Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ulricehamn
2025-09-10
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
*
Har du ett öga för detaljer och ett intresse för teknik? Har du dessutom erfarenhet från den mekaniska industrin? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu, i samarbete med Weland Stål, en kantpressare som vill bli en viktig del av deras skickliga produktionsteam och bidra till fortsatt hög kvalitet i tillverkningen.
Läs mer på deras hemsida här: https://www.welandstal.se/Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Denna rekryteringsprocess är i samarbete mellan Montico och Weland Stål AB, anställningen kommer att ske på plats hos Weland Stål AB.
Placering: Ulricehamn
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Startdatum: Snarast, enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Som kantpressare hos Weland stål kommer du att:
• Ställa in och köra kantpressmaskiner
• Arbeta efter ritningar och specifikationer
• Mäta och kontrollera detaljer enligt kvalitetskrav
• Samarbeta med andra i produktionen för ett effektivt flöde
• Bidra till ordning, reda och ett säkert arbetsklimat
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av mekanisk industri.
• Viljan att lära upp sig inom kantpressning.
• Förmåga att läsa tekniska ritningar
• Behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
• Tidigare arbete som kantpressare ser vi som starkt meriterande. Dina personliga egenskaper
Du är en noggrann och ansvarstagande person med en stark vilja att utvecklas. Du har god social kompetens och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Mer om företaget:
Weland Stål AB är en verkstadsindustri som tillverkar och saluför taksäkerhetsprodukter, solpanelsfästen och trappor. deras filosofi att ta fram smarta, enkla och effektiva lösningar har gjort de marknadsledande och positionerat sig som en av de största tillverkarna i Norden. Weland Stål AB ingår i Weland-Gruppen, en familjeägd koncern inom verkstadsindustrin som idag består av ca 1500 medarbetare och omsätter ca 4 miljarder kr.
De är ett svenskt väletablerat företag med en modern produktionspark som tar ansvar för både miljön och sina medarbetare. Företagets främsta resurs är deras medarbetare. De strävar efter ständiga förbättringar och satsar på sina anställdas utveckling. Här erbjuds du möjligheten att bli en del av ett expansivt familjeföretag med en varm och inkluderande företagskultur.
Låter detta som något för dig? tveka inte att skicka in din ansökan redan nu! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Robin Korkeasalo robin.korkeasalo@montico.se Jobbnummer
9501912