Kantpressare till vår kund i Halmstad
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Halmstad
2026-01-09
Publiceringsdatum2026-01-09
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som söker nya utmaningar? Vår kund i Halmstad letar efter en kantpressare som kan bidra med precision och kvalitet i produktionen. Här får du möjlighet att utveckla dina färdigheter i en dynamisk miljö med engagerade kollegor. Ta chansen och ansök idag!
Tjänstebeskrivning
Som kantpressare kommer du att ansvara för att ställa in och köra kantpressmaskiner för att tillverka produkter enligt ritningar och specifikationer hos vår kund. Du kommer att övervaka produktionen, säkerställa kvaliteten på det färdiga materialet samt utföra underhåll och mindre reparationer av maskinerna vid behov. Du kommer också att arbeta nära produktionsledningen för att optimera produktionsprocesserna och bidra till att hålla en säker och effektiv arbetsmiljö. Arbetet är förlagt måndag till fredag kl 06.30-15.30 alternativt 07.00-16.00. Uppdraget är på 6 månader med chans till förlängning.Kvalifikationer
Formell kompetens
Vi söker dig som har god verkstadsvana och erfarenhet av att arbeta med kantpressning inom tillverkningsindustrin. Du bör ha en relevant teknisk utbildning, exempelvis inom industri eller mekanik. Det är också viktigt att du har kunskaper i att läsa och tolka tekniska ritningar samt förståelse för materialegenskaper. Du ska ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt under tidspress. Erfarenhet av att hantera CNC-maskiner är ett krav.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med kantpress Amada. Kunskaper i CAD-program och erfarenhet av kvalitetskontrollprocesser är också värdefulla. Om du har genomgått kurser i avancerad CNC-programmering eller specialiserat dig inom ett specifikt material är det en fördel.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast lön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9630".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
