Kantpressare till tillverkande företag i Malmö

Tjänstebeskrivning
För vår kunds räkning söker vi nu en kantpressare med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. I rollen arbetar du med att ställa in och hantera kantpressmaskiner för att bocka och forma metall efter ritningar och givna specifikationer. Du blir en viktig del av produktionsteamet och bidrar till att säkerställa att slutprodukterna håller hög kvalitet innan de levereras till kund.
Vår kund är ett etablerat företag med en familjär och trivsam arbetsmiljö. Här är sammanhållningen stark, arbetsmoralen hög och klimatet respektfullt.
Personprofil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med kantpress eller annan form av maskinbearbetning inom industrin.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Erfarenhet av kantpressning eller liknande maskinarbete
Van vid att arbeta i industrimiljö
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
Grundläggande kunskap om olika metaller och deras egenskaper
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Du har en positiv inställning till arbetet och samarbetar både väl med kollegor samtidigt som du är initiativtagande och kan arbeta självständigt. Vidare är du noggrann och arbetar med hög kvalitet och precision.
Övrigt Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid Plats: Malmö
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Corio med stor möjlighet till anställning hos kund. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
