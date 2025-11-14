Kantpressare till Landqvist Mekaniska
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Essunga Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Essunga
2025-11-14
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Essunga
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Ale
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Vi söker en kantpressare med erfarenhet av ritningsläsning till Landqvist Mekaniska i Fåglum!
Du kommer att bli inhyrd konsult via Ikett Personalpartner med goda möjligheter till anställning hos Landqvist Mekaniska.Om tjänsten
Som kantpressare kommer du att programmera och arbeta vid CNC-styrda kantpressar (Bystronic), med materialtjocklekar från 1 till 20 mm. Främst i svart 355 material, samt Strenx och Hardox kvalitet, men även rostfritt och aluminium. Tillverkning av mindre serier, från enstaka stycken till några hundra.
Landqvist Mekaniskas pressar är på 40 respektive 320 ton av märket Bystronic, och styrs av Bysoft. Har du erfarenhet av annat märke är det också bra.
Om dig:
Vi söker dig som är en teknisk, kvalitetsmedveten och noggrann person. Om du dessutom har en god förmåga att arbeta självständigt, såväl som i grupp, kommer detta uppdrag att passa dig perfekt! Har du jobbat några år med kantpressning kommer du snabbt in i denna roll.Kvalifikationer
• Tidigare arbetserfarenhet av kantpressning
• Kunskaper i ritningsläsning
• Erfarenhet av att programmera kantpressar, gärna i Bysoft
• Körkort B och egen bil
• Truckkort
Arbetstider: Dagtid eller 2-skift
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelseOm företaget
Grunden till Landqvist Mekaniska skapades redan 1929 i form av en lokal smedja. Sedan slutet av femtiotalet har en stor del av verksamheten utgjorts av legotillverkning bl.a. inom varvs-, pappers- och fordonsindustrin.
Idag arbetar vi åt cirka 200 kunder runt om i Sverige och dessutom även med viss export. Våra produkter återfinns inom vitt skilda verksamhetsområden som truckar, transporthantering, båtar, processindustrin m.fl. Över 70 års erfarenhet av metallförädling till industrin, automotive och byggindustrin har givit oss stor erfarenhet av skärande bearbetning.
Våra hörnstenar är att använda modern teknik tillsammans med duktig och motiverad personal. Det säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder vad man förväntar sig av oss, avseende kvalité, leveranssäkerhet till rätt pris. Sedan februari 2012 ingår vi i Midway-koncernen.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9604472