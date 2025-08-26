Kantpressare till Landqvist Mekaniska
2025-08-26
Grunden till Landqvist Mekaniska skapades redan 1929 i form av en lokal smedja. Sedan slutet av femtiotalet har en stor del av verksamheten utgjorts av legotillverkning inom bland annat varvs-, pappers- och fordonsindustrin. Idag arbetar företaget åt cirka 20 kunder runt om i Sverige och dessutom även med viss export. Våra produkter återfinns inom vitt skilda verksamhetsområden som truckar, transporthantering, båtar, processindustrin med flera.
Över 70 års erfarenhet av metallförädling till industrin, automotive och byggindustrin har givit oss stor erfarenhet av skärande bearbetning. Våra hörnstenar är att använda modern teknik tillsammans med duktig och motiverad personal. Det säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder vad man förväntar sig av oss, avseende kvalité, leveranssäkerhet till rätt pris.
På plats utanför Nossebro jobbar strax över 30 anställda i olika roller och ansvarsområden.
Tjänstebeskrivning
Är du en noggrann och tekniskt kunnig person med erfarenhet av plåtbearbetning? Vi söker nu en kantpressare som vill vara en viktig del av vårt team!
Som kantpressare kommer du att arbeta med plåtbearbetning, där kantpressning är ditt främsta fokus. Du ansvarar själv för att programmera din maskin, vilket ställer krav på tekniskt kunnande och problemlösningsförmåga. En annan central del i din roll är ritningsläsning, som ligger till grund för ett korrekt och effektivt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tolkning och arbete utifrån ritningar
• Programmering av kantpressmaskin
• PlåtbearbetningKvalifikationer
Vi söker dig som är en teknisk, kvalitetsmedveten och noggrann person. Du har ett intresse för industritekniskt arbete och en vilja att utvecklas. Har du även en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp, kommer detta uppdraget att passa dig perfekt! Har du jobbat några år med kantpressning kommer du snabbt in i din roll.
Viktigt för tjänsten är:
• Industriteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper
• Tidigare erfarenhet av ritningsläsning
• Truckkort och körvana
• Meriterande med erfarenheter av kantpress
Vad erbjuder vi dig?
Du kommer bli anställd via Nearyou och vara uthyrd till Landqvist Mekaniska. Arbetstiderna är förlagda till dagtid.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer.
