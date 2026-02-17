Kantpressare till Lagan Plåtprodukter

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby
2026-02-17


Är du en erfaren och teknisk person som vill ha en ny utmaning? Nu finns möjligheten som kantpressare. Ansök redan idag!

Publiceringsdatum
2026-02-17

Arbetsuppgifter
Som kantpressare kommer du att arbeta i ett etablerat företag och ett sammansvetsat team för att utföra det bästa arbetet för kunderna i fina maskiner och moderna system.

I ditt dagliga arbete kommer du bland annat att:

Ställa in och köra kantpress och bockautomat

Hantera olika material och detaljer

Mätning, avsyning och kontroller

Utveckla dina kunskaper inom programmering av kantpressar

Du blir en viktig del av ett team där kvalitet, noggrannhet och engagemang står i fokus.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna med bakgrund som kantpressare eller liknande styrda maskiner.

Du är trygg i att arbeta med avancerade maskiner och har förståelse för tekniska processer

Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande

Du trivs i både självständigt arbete och samarbete med kollegor

Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift

Du är tekniskt intresserad, strukturerad och lösningsorienterad

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som kantpressare är en direktrekrytering där du blir anställd hos Lagan Plåtprodukter AB.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexander Hansson, alexander.hansson@eterni.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Lagan Plåtprodukter Aktiebolag

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9747640

