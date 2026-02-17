Kantpressare till Lagan Plåtprodukter
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ljungby
2026-02-17
Är du en erfaren och teknisk person som vill ha en ny utmaning? Nu finns möjligheten som kantpressare. Ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som kantpressare kommer du att arbeta i ett etablerat företag och ett sammansvetsat team för att utföra det bästa arbetet för kunderna i fina maskiner och moderna system.
I ditt dagliga arbete kommer du bland annat att:
Ställa in och köra kantpress och bockautomat
Hantera olika material och detaljer
Mätning, avsyning och kontroller
Utveckla dina kunskaper inom programmering av kantpressar
Du blir en viktig del av ett team där kvalitet, noggrannhet och engagemang står i fokus.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna med bakgrund som kantpressare eller liknande styrda maskiner.
Du är trygg i att arbeta med avancerade maskiner och har förståelse för tekniska processer
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Du trivs i både självständigt arbete och samarbete med kollegor
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Du är tekniskt intresserad, strukturerad och lösningsorienterad
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som kantpressare är en direktrekrytering där du blir anställd hos Lagan Plåtprodukter AB.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexander Hansson, alexander.hansson@eterni.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY Arbetsplats
Lagan Plåtprodukter Aktiebolag Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9747640