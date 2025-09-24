Kantpressare till kund i Ljungby
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ljungby
2025-09-24
Vi söker kantpressare
Som kantpressare ingår du i ett team med andra erfarna medarbetare. Du arbetar uteslutande med kantpressning där du själv ansvarar för att ställa maskinen och även hantera grundläggande service och underhåll.
Vi ser gärna att du har god erfarenhet av att programmera. Din verkstadsvana är mycket god och du har sinne för ordning och reda. Vidare trivs du med att arbeta självständigt och har en viss kreativ förmåga samt gillar att vara lösningsorienterad.
Du har lätt för att se helheten och trivs med att vara en viktig del av en fullständig produktionsprocess. Rollen ställer även krav på god materialkunskap och erfarenhet av ritningsläsning.
Meriterande om du tidigare har arbetat med automatiserade maskiner.
Då truckkörning ingår i tjänsten är det meriterande om du har truckkort.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av praktisk utbildning och/eller minst ett par års praktisk erfarenhet av manuell kantpressning eller liknande arbetsuppgifter med känsla för både kvalitet och noggrannhet.
Du fungerar väl i grupp, bidrar med bra inställning och strävar alltid efter att lämna ifrån dig jobb med mycket hög kvalitet.
Som person är du en god lagspelare, en trevlig kollega och någon som lägger stort engagemang i det du tar dig an. Du är nyfiken, noggrann och bidrar med positiv inställning på din arbetsplats.
Du är van att ha ett kvalitetstänk med dig och du trivs med att arbeta självständigt.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som kantpressare är ett konsultuppdrag på heltid som varar tillsvidare, möjlighet med anställning hos kund finns.
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Ljungby Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9523844