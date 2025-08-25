Kantpressare sökes till Proway i Hyltebruk!
2025-08-25
Vill du vara en del av ett växande företag med stark framtidstro och fokus på kvalitet, utveckling och arbetsglädje? Då kan du vara den vi söker!
Proway i Hyltebruk söker nu en engagerad och driven kantpressare samt en svetsare till sin verkstad. Du blir en viktig del av ett team som tillverkar kundanpassade lösningar i metall, med hög precision och stolthet i varje detalj.
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
I den här rollen kommer du att arbeta i vår verkstad med tillverkning och bearbetning av plåt och metall, där du främst kommer att arbeta med svetsning och kantpressning. Arbetet innefattar allt från att läsa och tolka ritningar till att förbereda material, ställa in maskiner och utföra själva bearbetningen. Svetsningen sker främst med MIG/MAG, men även TIG förekommer beroende på uppdrag. Som kantpressare hanterar du moderna maskiner och arbetar med hög precision för att uppnå rätt form och mått enligt ritning.
Du blir en viktig del av ett team där kvalitet och noggrannhet står i fokus, men du förväntas också kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar för att leverera enligt uppsatta mål och tider. Det kan även förekomma andra verkstadsuppgifter i det dagliga arbetet, vilket gör jobbet varierat och utvecklande. Du arbetar i en ljus och välorganiserad verkstad där vi värdesätter ordning, säkerhet och en god arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet av svetsning och känner dig trygg i att arbeta med både MIG och TIG. Du har en god teknisk förståelse och tycker om att jobba praktiskt med händerna. Att läsa ritningar och arbeta systematiskt ser du som en självklar del av ditt yrke. Har du dessutom svetslicenser, truckkort eller ett intresse för fordon och tillverkning är det meriterande, men inte ett krav. Viktigast är att du är noggrann, ansvarstagande och har viljan att lära och utvecklas tillsammans med teamet.
Vi ser att du
har tidigare erfarenhet från kantpress och/eller svetsning
har erfarenhet från ritningsläsning
är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett praktiskt arbete
har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
har truckkort A+B, traversutbildning är meriterande.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag. Omfattning: HeltidsanställningTillträde: Enligt överenskommelse
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Robin Larsson på robin.larsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556997-4388) Arbetsplats
Proway AB Kontakt
Robin Larsson robin.larsson@onepartnergroup.se
9474889