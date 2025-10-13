Kantpressare sökes till kund i Emmaboda!
Vi söker just nu en erfaren kantpressare till en av våra kunder i Emmaboda. Du som söker bör bo i närregionen då det är tänkt att tjänsten ska övergå i en anställning hos kunden efter inhyrningen.
Du kommer att arbeta i en kantpress (Bystronic) där körning och ställning av maskinen kommer förekomma i dina arbetsuppgifter. Du som söker bör vara noggrann och ha ett eget driv. Du ska också vara flexibel och kunna hugga i andra arbetsuppgifter vid behov.
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Krav:
• Några års erfarenhet av att ha arbetat som kantpressare.
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Truckkort A & B.
• B-Körkort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
