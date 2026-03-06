Kantpressare sökes till kund i Brålanda
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vänersborg
2026-03-06
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vår kund i Brålanda söker kantpressare. För rätt person finns det goda möjligheter till övergång till kund efter 6 månader.Dina arbetsuppgifter
Som kantpressare kommer du att arbeta i kantpressar av fabrikatet Baykal i en verkstadsmiljö med en stor variation av detaljer. I rollen ansvarar du för att följa körplaner och säkerställa att arbetet utförs enligt gällande instruktioner. Du kommer att byta verktyg, ta fram och justera program i maskinen samt arbeta självständigt med ritningsläsning för att säkerställa korrekta detaljer. Mätning och kvalitetskontroll ingår som en naturlig del av arbetet och du ser till att produktionen håller hög precision och kvalitet.
Vi söker dig med ett genuint intresse för industri- och verkstadsarbete. Du känner dig trygg i dina kunskaper och kan arbeta både självständigt och i grupp.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med kantpress.
• Relevant utbildning.
• Körkort & bil.
• Erfarenhet av CNC/Lasermaskiner och svetsning är meriterande.
Arbetstider: Främst dagtid, men andra arbetstider kan förekomma beroende på produktionens behov.
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse.
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB med möjlighet till övergång till kund för rätt person. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9782732