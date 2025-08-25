Kantpressare sökes till framgångsrik industrikund!
Vår kund är verksam inom tillverkningsindustrin och går en ljus framtid till mötes. För rätt person kan detta vara möjligheten till en långsiktig anställning med goda chanser till utveckling internt i företaget.
Vi söker nu en erfaren kantpressare som är självgående och har minst 2 års erfarenhet inom yrket.Dina arbetsuppgifter
Ställning och riggning av maskiner för olika detaljer
Programmering av kantpressmaskiner
Mätning, kontroll och justering av detaljer
Arbete med olika typer av kantpressmaskiner
Ritningsläsning, både via pappersritningar och digitala underlag
Krav och profil:
Minst 2 års erfarenhet som kantpressare
God fysik då arbetet stundtals är fysiskt krävande
Noggrann, pålitlig och initiativtagande
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftProfil
Du kommer att arbeta med tillverkning av olika produkter, därför ställs det höga krav på goda kunskaper i ritningsläsning samt materialkännedom.
Ett högt säkerhetstänkande och en stark vilja att uppnå satta mål är utmärkande karaktärsdrag hos dig.
Dina sociala förmågor är viktiga för oss, du är öppen, lyhörd och tydlig.
Du trivs i att driva och planera din egen dag och i självständiga arbetsuppgifter som ställer krav på struktur.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som kantpressare är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran på goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
